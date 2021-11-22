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Общество22 ноября 2021 5:52

Мост через Тулому откроют на этой неделе

Несколько автобусов изменят расписание
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
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На данный момент движение по мосту через Тулому закрыто.

На данный момент движение по мосту через Тулому закрыто.

Фото: Олег ФИЛОНОК

На прошлой неделе через новый мост через реку Тулому уже поехали машины, однако официально движение еще не открыто.

- Мост через Тулому откроем на этой неделе. Он готов, ждем оформление от федеральных ведомств, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

После открытия будут скорректированы маршруты общественного транспорта, которые до реконструкции шли через переправу. Речь об автобусах №№ 109, 111, 120, 204, 205. Об изменениях северян проинформирует региональный минтранс.

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