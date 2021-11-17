Водителей предупредили о запрете поездок по новому мосту через Тулому

В Упрдор "Кола" предупреждают автолюбителей, что самовольный проезд по мостовому сооружению является грубым нарушением правил дорожного движения. Фото: ФКУ Упрдор «Кола»

После завершения реконструкции моста через реку Тулому некоторые водители уже решили по нему проехать, несмотря на то, что официально обновленную переправу еще не открыли.

В Упрдор "Кола" предупреждают автолюбителей, что самовольный проезд по мостовому сооружению является грубым нарушением правил дорожного движения.

- До момента официального получения разрешения на ввод моста через реку Тулому в эксплуатацию проезд по нему категорически запрещен, поскольку может стать причиной серьезных ДТП, - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что ранее неизвестные самовольно отодвинули ограждения, перекрывающие въезд на мост. По факту нарушения проводится проверка, решается вопрос о возможном обращении в правоохранительные органы.

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