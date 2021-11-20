В Мурманске троллейбус въехал в сугроб

Непогода сильно мешает движению в городе. Фото: vk.com/murmansk_dtp

20 ноября погода устроила день жестянщика в Мурманске. Из-за метели и гололедицы на дорогах то и дело возникают пробки и аварии. Трудно приходится и общественному транспорту.

- На спуске с Семеновского озера у светофора троллейбус ушел в сугроб, - написали очевидцы в паблике "Мурманск ДТП ЧП".

Пока не известно, пострадал ли кто-либо из-за аварии.

Сотрудники МЧС просят водителей соблюдать ПДД, учитывать погодные условия, быть внимательными и осторожными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Для мурманских школьников Мурманской области пришли 9 новых автобусов. Транспорт будет собирать детей по отдаленным населенным пунктам (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru