Житель Мурманска избил жену антенной из-за места на диване

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В одну из больниц Мурманска доставили 52-летнюю местную жительницу со значительными ранами на лице. Согласно медицинскому заключению, причиненный вред здоровью относится к легкой степени тяжести.

Оказалось, что женщину избил ее 58-летний супруг. Сотрудники уголовного розыска задержали его и доставили в следственный отдел. Ранее мужчина не привлекался к уголовной и административной ответственности.

- Северянин, употребив за ужином спиртное, решил прилечь на диване. При этом он сильно толкнул жену, которая уже спала там. Женщину подобное поведение сильно возмутило, в ответ она спихнула мужа на пол. Завязался конфликт и мужчина, схватив телевизионную антенну, ударил несколько раз супругу по лицу, - пояснили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ. Мурманчанину грозит лишение свободы на срок до двух лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и должен хорошо себя вести.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Для мурманских школьников Мурманской области пришли 9 новых автобусов. Транспорт будет собирать детей по отдаленным населенным пунктам (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru