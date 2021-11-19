Прокуратура: уголовное дело в отношении Валерия Перетрухина прекращено законно

Как писали год назад соцсети, во время обысков дома и на рабочем месте Перетрухина нашли обувные коробки с 70 миллионами рублей. Фото: Правительство Мурманской области

Ранее мы уже сообщали, что уголовное преследование в отношении экс-министра образования и науки Мурманской области и бывшего главного врача детской больницы Валерия Перетрухина закрыли. Напомним: его обвиняли по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение".

Как писали год назад соцсети, во время обысков дома и на рабочем месте Перетрухина нашли обувные коробки с 70 миллионами рублей.

- Уголовное дело было прекращено законно, - сообщили "КП"-Мурманск" в областной прокуратуре.

Также фигурантом был еще один человек, имя которого не называется.

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