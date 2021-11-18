Инспектора ГИМС - фигуранта уголовного дела по крушению "Фаворита" заключили под стражу

"Фаворит" не должны были допускать к переходу. Фото: МЧС по Мурманской области

Инспектора Азовского инспекторского отделения Центра Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Ростовской области обвиняют в злоупотреблении полномочий и заключили под стражу.

Как рассказали в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте, мужчина провел техническое обследование судна "Фаворит" и внес в документы заведомо ложные данные. Напомним: судно затонуло 5 октября в Белом море, погибли четыре человека, один выжил.

- Подозреваемый умышленно проигнорировал фактические размеры "Фаворита в" 26 метров и составил соответствующий акт, внеся заведомо ложные сведения о длине, якобы составляющей 19 метров с целью признания его маломерным судном, - сообщают следователи. - Инспектор должен был вынести решение об отказе в оказании услуги и вынести уведомление об исключении данного судна из реестра маломерных судов. А без отметки о техническом освидетельствовании, судно не имело права выйти с территории базы стоянки.

В отношении инспектора возбудили уголовные дела по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

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