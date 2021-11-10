Обнаружены тела двух последних погибших на судне "Фаворит" в Белом море

Сейчас продолжается расследование уголовного дела. Фото: МЧС/КП

5 октября в Белом море рядом с Кашкаранцами затонуло частное судно "Фаворит", на борту которого находились пять человек. Выжить смог только один, тела еще двух - владельца "Фаворита" и его брата - не могли достать почти месяц, так как они находились в заблокированном машинном отделении.

- В настоящее время аварийно-спасательная операция завершена, водолазная группа аварийно-спасательной службы Северного флота Министерства обороны РФ совместно с водолазами Мурманского Арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России вскрыли двери в машинном отделении с помощью металлического бензореза и обнаружили тела без вести пропавших мужчин, - сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела.

Как сообщили в МЧС по Мурманской области, было проведено 27 водолазных спусков, спасателями обследовано 105 километров береговой линии, вертолетом МИ-8 Северо-западного авиационного поисково-спасательного центра - 20 квадратных километров водной акватории.

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