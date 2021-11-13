Инспектор ГИМС попал под уголовное дело из-за крушения в Белом море судна "Фаворит"

Инспектор ГИМС внес ложные данные в документы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

5 октября 2021 года в Белом море затонуло частное судно "Фаворит", погибли четыре человека. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

В рамках его расследования возбудили еще одно уголовное дело - в отношении государственного инспектора Азовского инспекторского отделения Центра Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Ростовской области. Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, его обвиняют по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Погибший судовладелец "Фаворита" обратился в инспекцию по маломерным судам в июле 2020 года для технического освидетельствования.

- Инспектор умышленно проигнорировал его фактические размеры, составляющие по ватер-линии 21,7 метра, и составил соответствующий акт, внеся заведомо ложные сведения о длине, якобы составляющей 19 м с целью признания его маломерным судном, а также указав о его годности к плаванию. Хотя подозреваемый должен был вынести решение об отказе в оказании услуги и вынести уведомление об исключении данного судна из реестра маломерных судов. А без отметки о техническом освидетельствовании, судно не имело права выйти с территории базы стоянки, - сообщили в СКР на транспорте.

В ближайшее время фигуранту уголовного дела будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

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