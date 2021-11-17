На улице Радищева, где случился смертельный пожар, снова горел дом

В 9.02 17 ноября на улице Радищева в Мурманске произошел пожар. Фото: ГУ МЧС по Мурманской области

В 9.02 17 ноября на улице Радищева в Мурманске произошел пожар.

- Произошло возгорание нежилого двухэтажного дома №46. На место выехали пожарно-спасательные подразделения, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Напомним: ранее этот дом на улице Радищева уже горел, но в нем на тот момент жили люди. Тогда в огне погибли два пенсионера, возбуждено уголовное дело из-за поджога.

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