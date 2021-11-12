Два пенсионера в Мурманске погибли из-за поджога

Причиной пожара стал поджог. Фото: Администрация города Мурманска

В сентябре 2021 года на улице Радищева в Мурманске загорелся деревянный дом №46. Во время его тушения пожарные обнаружили два тела: в огне погибли жившие в деревяшке 71-летний мужчина и 60-летняя женщина.

Сразу после случившегося СКР по Мурманской области начал доследственную проверку, которая закончилась возбуждением уголовного дела.

- По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», повлекшее при этом по неосторожности смерть человека, - сообщил Nord-News и.о. начальника пресс-службы региональной полиции Никита Половнев.

Причиной пожара стал поджог.

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