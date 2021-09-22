В следкоме установили личности погибших при пожаре в Мурманске

Процессуальная проверка продолжается. Фото: администрация Мурманска

Утром 21 сентября в Мурманске в доме №46 на улице Радищева произошел серьезный пожар, который унес жизни двух человек. Еще 12 местных жителей пострадали, сейчас им помогают с поисками нового жилья.

Как сообщили в следственном комитете региона, личности погибших северян уже установлены.

- Умершими оказались жильцы данного дома - мужчина, 1950 года рождения и женщина,1961 годов рождения. Процессуальная проверка, направленная на установление полной картины произошедшего, продолжается, - уточнили в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области.

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