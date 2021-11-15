Детские магазины в Мурманской области можно посещать без QR-кода

Детские магазины теперь можно посещать без QR-кода. Фото: Евгения ГУСЕВА

С 11 ноября система действия QR-кодов стала шире, теперь их надо предъявлять в торговых и торгово-развлекательных центрах, банях, саунах, соляриях и т.д. Без QR-кода можно посетить только продуктовые магазины, аптеки и прививочные пункты при ТЦ.

- В связи с большим количеством обращений от родителей с просьбой разрешить посещение детских магазинов без QR-кодов, мы решили это сделать с 16 ноября. Чтобы была возможность купить детское питание, одежду и так далее, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Напомним: беременным нельзя делать прививку от коронавируса, а вот кормящих мам из списка тех, кто получает медотвод, исключили.

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