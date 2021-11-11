С 11 ноября в Мурманской области действуют новые антиковидные ограничения

Согласно постановлению регионального правительства, предъявлять QR-код или его альтернативу нужно также в торговых центрах, салонах красоты, парикмахерских, саунах и банях.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
С 11 ноября в Мурманской области ввели новые антиковидные ограничения. Так, система QR-кодов теперь действует не только в местах общепита, культурных заведениях и бассейнах.
Согласно постановлению регионального правительства, предъявлять QR-код или его альтернативу нужно также в торговых центрах, салонах красоты, парикмахерских, саунах и банях. Вместе с QR-кодом или его альтернативой будут проверять паспорт.
К слову, в ТРЦ Мурманска появилась выделенная дорога для посетителей без QR-кода. По ней северяне могут дойти до продуктового магазина. Напомним, что QR-код или его альтернативу в торговых центрах могут проверить не только на входе.
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