В Мурманске появилась стихийная свалка из 400 покрышек

Случившееся - повод для разбирательства со стороны природоохранной прокуратуры. Фото: Наталья Савина.

Смена летней резины на зимнюю для жителей улицы Ломоносова в Мурманске обернулась проблемой. Неизвестные привезли к ним старые покрышки и составили рядами. Вероятно, нарушитель - некая организация, ведь объем загрязнения впечатляет.

- За последние дни какие-то личности на микроавтобусе накидали около контейнерной площадки более 400 покрышек. Точнее даже не накидали, а нагло выгрузили стопочками, чтобы было удобно подъезжать в следующие разы. Мусорщики открещиваются и перекидывают обязанности по уборке на управляющую компанию. Управляющая компания дает кучу номеров от одного работника к другому и в итоге последний не берет трубку, - пожаловалась в группе «Мурманск» Наталья Савина.

Случившееся - повод для разбирательства со стороны природоохранной прокуратуры.

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