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Общество11 ноября 2021 8:31

Средняя зарплата в Мурманской области составляет 72 829 рублей

За месяц этот показатель уменьшился
Ника СВЕТЛОВА
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За месяц величина среднемесячной номинальной начисленной зарплаты уменьшилась.

За месяц величина среднемесячной номинальной начисленной зарплаты уменьшилась.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

"Мурманскстат" представил исследование "Социально-экономическое положение Мурманской области в январе - сентябре 2021 года", в котором традиционно отражена среднемесячная номинальная начисленная заработная плата.

За последние девять месяцев она составляет 72 829 рублей. Если сравнить с показателем за период с января по август, который был равен 73 719 рублям, то величина уменьшилась.

Напомним: прочитать, как подсчитывают среднемесячную номинальную начисленную заработную плату, вы можете в нашем материале.

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