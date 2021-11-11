Средняя зарплата в Мурманской области составляет 72 829 рублей

За месяц величина среднемесячной номинальной начисленной зарплаты уменьшилась. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

"Мурманскстат" представил исследование "Социально-экономическое положение Мурманской области в январе - сентябре 2021 года", в котором традиционно отражена среднемесячная номинальная начисленная заработная плата.

За последние девять месяцев она составляет 72 829 рублей. Если сравнить с показателем за период с января по август, который был равен 73 719 рублям, то величина уменьшилась.

Напомним: прочитать, как подсчитывают среднемесячную номинальную начисленную заработную плату, вы можете в нашем материале.

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