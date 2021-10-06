Средняя зарплата в Мурманской области составляет 73 719 рублей

Средняя зарплата в Мурманской области за минувшие 8 месяцев составила 73719 рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мурманскстат подготовил исследование "Социально-экономическое положение Мурманской области в январе - августе 2021 года".

Согласное ему, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата без учета выплат социального характера в региона за минувшие 8 месяцев составила 73 719 рублей.

Самый высокий показатель зарплаты - 151 079 рублей - в сферах сельского и лесного хозяйств, охоты, рыболовства и рыбоводства. На втором месте - добыча полезных ископаемых и обрабатывающие производства - 100 884 рубля.

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