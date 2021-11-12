Следователи Кольского района проводят проверку по факту ДТП с 10 пострадавшими в автобусе

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Фото: vk.com/sumurm

Вечером 11 ноября в Кольском районе попал в ДТП пассажирский микроавтобус, который двигался из Мурманска в Кандалакшу. Водитель не справился с управлением при повороте, машина съехала в кювет и опрокинулась на бок. Пострадали все десять пассажиров, которые находились в салоне, возрастом от 28 до 81 года.

По данному факту организовал проведение проверки следственный отдел по Кольскому району.

- Устанавливается, отвечали ли услуги, оказываемые перевозчиком, требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

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