В Мурманской области попал в ДТП пассажирский автобус, пострадали 10 человек

Проверку по факту ДТП теперь проводит не только полиция, но и прокуратура Кольского района. Фото: Антон ЗАБИРОВ

11 ноября пассажиры автобуса Мурманск-Кандалакша будут вспоминать еще долго. Когда рейсовая маршрутка проезжала Кольский район, водитель не справился с управлением, что привело к серьезному ДТП с десятком пострадавших.

- В 17.00 в районе 1326 километра автодороги Р-21 "Кола" водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, выезжая с правого поворота допустил занос транспортного средства, после чего машина съехала в правый кювет и легла на бок, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

К счастью, гибелью людей авария не обернулась. Тем не менее пострадали 10 пассажиров, пятерых с травмами доставили на "скорой" в медицинские учреждения. Угрозы их жизни и здоровью нет. Еще пятерых пассажиров обслужили амбулаторно. Как стало известно "КП"-Мурманск", самый молодой из пострадавших - 28-летний мужчина. Из наиболее возрастных - 81-летняя бабушка.

Проверку по факту ДТП теперь проводит не только полиция, но и прокуратура Кольского района.

- Будет проверено соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и осуществления пассажирских перевозок, в том числе исполнения обязательств по обеспечению соответствия состояния дорог в процессе их эксплуатации. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе ведомства.

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