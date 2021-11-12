В Североморске достроили лицей на 1200 мест

Лицей оснащен современным оборудованием и удобен для детей с ограниченными способностями. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманской области впервые за 30 лет построили школу. Это лицей в Североморске, который рассчитан на 1200 мест, 900 учеников уже набрали.

Сейчас он достроен и проходит лицензирование.

Ожидается, что учеников он примет уже после Нового года, - сообщили в администрации Североморска.

К 1 сентября достроить лицей не успели, так как подрядчик столкнулся с трудностями. Здание строили на скале, и пришлось взрывать больше, чем планировалось: с площадки вывезли 48 тысяч кубометров камня.

Лицей оснащен современным оборудованием и удобен для детей с ограниченными способностями.

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