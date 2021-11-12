Стали известны подробности ДТП со сбитой пенсионеркой в Мурманске

По данному факту проводится проверка. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В ГИБДД сообщили подробности аварии со сбитым пешеходом в Мурманске. Напомним: женщина попала под колеса автомобиля, когда переходила дорогу по пешеходному переходу.

- По предварительной информации, 12 ноября в 11.25 в районе дома 46А на улице Свердлова водитель Kia допустил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В ДТП 63-летняя женщина получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение города, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

По данному факту проводится проверка.

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