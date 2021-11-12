В Мурманске на пешеходном переходе под колеса авто попала женщина

Женщина получила травмы. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В Мурманске на улице Свердлова водитель легкового автомобиля сбила женщину. Северянка переходила дорогу по пешеходному переходу. Фотографии с места аварии появились в паблике "Мурманск ДТП ЧП".

На месте происшествия работают экстренные службы. По словам очевидцев, пострадавшая женщина выжила.

В ГИБДД Мурманской области выясняют обстоятельства случившегося, подробности станут известны позднее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Североморске достроили лицей на 1200 мест. Учеников он примет после Нового года (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru