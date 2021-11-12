В Мурманске на пешеходном переходе под колеса авто попала женщина

Женщина получила травмы. Фото: vk.com/murmansk_dtp
В Мурманске на улице Свердлова водитель легкового автомобиля сбила женщину. Северянка переходила дорогу по пешеходному переходу. Фотографии с места аварии появились в паблике "Мурманск ДТП ЧП".
На месте происшествия работают экстренные службы. По словам очевидцев, пострадавшая женщина выжила.
В ГИБДД Мурманской области выясняют обстоятельства случившегося, подробности станут известны позднее.
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