Бывшего зама руководителя Центра спортивной подготовки в Мурманске осудили за взятку

Как уточнили в прокуратуре региона, он также лишен права занимать определенные должности на 3 года. Фото: Иван МАКЕЕВ

В декабре 2018 году в Центре спортивной подготовки прошли обыски, после этого задержали заместителя руководителя Ивана Сигаева. Как уточнили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, ему инкриминировали ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).

- Подсудимый, имея доступ к денежным средствам государственного учреждения, получил от руководителя одной из коммерческих организаций взятку в 150 000 рублей за обеспечение победы в рамках процедур государственных закупок на выполнение работ для нужд центра спортивной подготовки. Виновный осуществил неправомерный выбор способа закупки – у единственного поставщика. При этом организация-поставщик была фактически не способна самостоятельно выполнить предусмотренные закупкой обязательства, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович. По уточненной информации, компания должна была поставить подарки для ветеранов спорта, тренеров и отличившихся спортсменов. Свою вину Сигаев не признавал.

Однако суд признал его виновным и приговорил к 4,5 годам исправительной колонии общего режима и штрафу в 1,5 миллиона рублей. Как уточнили в прокуратуре региона, он также лишен права занимать определенные должности на 3 года.

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