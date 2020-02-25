2020-02-25T09:11:26+03:00
Происшествия

В Мурманске за взятку будут судить руководителя Центра спортивной подготовки

Также его обвиняют в использовании служебных полномочий
Ника СВЕТЛОВА
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Руководителя Центра спортивной подготовки обвиняют по двум уголовным статьям. Фото: СКР по Мурманской областиРуководителя Центра спортивной подготовки обвиняют по двум уголовным статьям. Фото: СКР по Мурманской области
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В декабре 2018 году в Центре спортивной подготовки прошли обыски. Причиной стала работа руководителя учреждения, которого впоследствии и задержали.

Сейчас его обвиняют по двум статьям: ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия), ч. 1 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов организаций и охраняемых законом интересов общества или государства).

- Чиновник получил от руководителя одной из коммерческих организаций взятку в 150 000 рублей за обеспечение победы в процедуре государственных закупок на выполнение работ для нужд Центра. Кроме того обвиняемый, злоупотребляя своими должностными полномочиями, неправомерно выбрал способ закупки – у единственного поставщика. При этом организация-поставщик была фактически не способна самостоятельно выполнить предусмотренные закупкой обязательства. Также злоумышленник способствовал заключению с данной организацией договора без определения начальной максимальной цены на завышенную стоимость, что повлекло причинение ущерба «Центру спортивной подготовки» на сумму не менее 371 400 рублей, - сообщила старший помощник руководителя СУ Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Спустя 12 месяцев чиновнику предъявили окончательное обвинение. А теперь дело направлено в суд. Обвиняемый свою вину не признает.

Напоним: на прошлой неделе следователи работали в министерстве имущественных отношений Мурманской области. Был задержан заместитель министра по подозрению в получении взятки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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