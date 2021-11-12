После смертельной аварии в Мурманске с участием 19-летней девушки возбудили уголовное дело

Как уточнили в УМВД, погибшая девушка была не пристегнута. Фото: vk.com/murmanskgroup

В ночь на 6 октября в Мурманске на Кольском проспекте произошла смертельная авария.

Водитель Kia превысил скорость и не справился с управлением, машина врезалась в световую опору, после чего ее выкинуло на склон спуска. Погибла 19-летняя девушка-пассажир. Сразу после ДТП установили, что сидевший за рулем молодой человек был трезв.

- По факту ДТП возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека», - рассказал Nord-News и.о. начальника пресс-службы региональной полиции Никита Половнев.

Как уточнили в УМВД, погибшая девушка была не пристегнута.

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