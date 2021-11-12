В Мурманске водитель припарковал машину с номерами Чувашии на детской площадке

Водителя могут привлечь к ответственности. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В Мурманске водитель легкового авто не придумал ничего лучше, как припарковаться на детской площадке недалеко от детского сада. Фотографию машины с номерами Чувашии, примостившейся возле качелей, опубликовали в паблике "Мурманск ДТП ЧП".

Как сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская, по данному факту проводится проверка. Возможно, теперь водителю грозит штраф.

Напомним: в Мурманске водитель разбил дорогую машину. Разбитый автомобиль заметили у автозаправки.

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