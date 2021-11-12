В Мурманске водитель разбил дорогую машину

По словам комментаторов, утром того же дня эту машину видели в Первомайском округе, стиль вождения позволил предположить, что сидевший за рулем был пьян. Фото: Мурманск ДТП ЧП / vk.com/murmansk_dtp

В Мурманске днем 11 ноября у автозаправки на улице Папанина заметили разбитый Hummer H3. Подержанная машина стоит около 1,2 миллиона рублей.

- Шлейф из запчастей метров 30. Колесо на другой стороне дороги, - написал анонимный автор в группе "Мурманск ДТП ЧП".

По словам комментаторов, утром того же дня эту машину видели в Первомайском округе, стиль вождения позволил предположить, что сидевший за рулем был пьян.

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