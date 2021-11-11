В Мурманске обкатали новый троллейбус с автономным ходом

Машина способна передвигаться без контактной сети 20 километров. Фото: АО "Электротранспорт"

В Мурманске появился первый троллейбус с автономным ходом. На участках, не оборудованных троллейбусной линией, машина опускает токосъемники и движется за счет заряда аккумулятора.

11 ноября АО "Электротранспорт" произвело обкатку нового троллейбуса для изучения возможностей обслуживания удаленных районов города. Он способен передвигаться без контактной сети 20 километров.

- Троллейбус проследовал из троллейбусного депо № 2 по улицам Ивченко, Лобова до завода «Севморпуть» и обратно через улицу Хлобыстова в депо, - сообщили на предприятии.

Таким образом, общественный транспорт смог проехать через всю Росту.

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