В Мурманске появится первый троллейбус с автономным ходом

На какой маршрут направят уникальный для города троллейбус, пока не известно. Фото: gov-murman.ru

Проблему увеличения протяженности маршрутных линий троллейбусов в Мурманске обсуждают не первый год. Например, жители горы - участка от кинотеатра "Мурманск" до Дома престарелых - просят пустить электротранспорт к ним, были мысли сделать это и после железнодорожного переезд в Росте. Но ранее это было технически сложно.

Сейчас же в Мурманске появится первый автономный троллейбус.

- На участках, не оборудованных троллейбусной линией, машина опускает токосъемники и движется за счет заряда аккумулятора. Закупка таких троллейбусов позволит компании значительно расширить маршрутную сеть, - сообщили в правительстве Мурманской области.

На какой маршрут направят уникальный для города троллейбус, пока не известно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кировске "КАМАЗ" лоб в лоб столкнулся с Volkswagen. В ДТП пострадал один человек (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru