В Мурманске ярмарку "Наша рыба" можно посещать без QR-кода

В ближайшую субботу, 13 ноября, ТРЦ «Форум» традиционно распахнет свои двери для всех желающих приобрести недорогую рыбу и морепродукты. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С 11 ноября в Мурманской области расширилась система QR-кодов. Однако на объекты торговли продуктами питания она не распространяется. Так, ярмарка «Наша рыба» продолжит работать в штатном режиме - показывать QR-код или его альтернативу для посещения не требуется.

В ближайшую субботу, 13 ноября, ТРЦ «Форум» традиционно распахнет свои двери для всех желающих приобрести недорогую рыбу и морепродукты.

- Мы настоятельно просим соблюдать антиковидные меры во время посещения ярмарки: носить медицинские маски, пользоваться антисептиками, не игнорировать использование дезинфицирующей кабины, расположенной на входе на территорию ярмарки. Препарат для обеззараживания является гипоаллергенным и не оставляет следов на одежде, - сообщили в Мурманконгрессе.

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