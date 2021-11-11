Стало известно, столько детей в Мурманской области госпитализированы с коронавирусом

Коронавирусом в Мурманской области болеют не только взрослые, но и дети.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Коронавирусом в Мурманской области болеют не только взрослые, но и дети. Однако последние подвержены тяжелым формам заболевания в меньшей степени.
- На данный момент количество детей из числа госпитализированных с коронавирусом составляет 3,5%, - сообщили в региональном минздраве.
Напомним: прививки от коронавируса и гриппа разрешено совмещать. Изменения официально внесены в инструкцию по применению "Спутника V".
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