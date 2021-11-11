Минздрав Мурманской области: прививки от коронавируса и гриппа разрешено совмещать

При одновременной вакцинации от ковида и гриппа препараты вводятся в разные части тела, например, в левое и правое плечо.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Минздрав России разрешил совмещать прививки от коронавируса и гриппа. Такие изменения официально внесены в инструкцию по применению "Спутника V". Ранее эти прививки рекомендовалось делать с перерывом в месяц.
- Одновременное введение нескольких вакцин - безопасно и давно применяется в иммунологии. Один из примеров - детская прививка против коклюша, дифтерии и столбняка, известная как КДС. В ситуации, когда есть высокий риск заражения микст-инфекциями, растягивать вакцинацию на несколько месяцев опасно. Взаимодействие "Спутника V" с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности обеих вакцин при их одновременном введении, - пояснил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.
При одновременной вакцинации от ковида и гриппа препараты вводятся в разные части тела, например, в левое и правое плечо.
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