Минздрав Мурманской области: прививки от коронавируса и гриппа разрешено совмещать

При одновременной вакцинации от ковида и гриппа препараты вводятся в разные части тела, например, в левое и правое плечо. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Минздрав России разрешил совмещать прививки от коронавируса и гриппа. Такие изменения официально внесены в инструкцию по применению "Спутника V". Ранее эти прививки рекомендовалось делать с перерывом в месяц.

- Одновременное введение нескольких вакцин - безопасно и давно применяется в иммунологии. Один из примеров - детская прививка против коклюша, дифтерии и столбняка, известная как КДС. В ситуации, когда есть высокий риск заражения микст-инфекциями, растягивать вакцинацию на несколько месяцев опасно. Взаимодействие "Спутника V" с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности обеих вакцин при их одновременном введении, - пояснил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

При одновременной вакцинации от ковида и гриппа препараты вводятся в разные части тела, например, в левое и правое плечо.

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