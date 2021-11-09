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Происшествия9 ноября 2021 12:42

Что известно об эвакуации в аэропорту "Мурманск" из-за угрозы взрыва

Пассажиров вывели из здания аэровокзала
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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На месте работают спецслужбы. Фото: Эдуард Домбай

На месте работают спецслужбы. Фото: Эдуард Домбай

9 ноября из здания аэропорта "Мурманск" эвакуировали пассажиров. Причиной тому стало сообщение о вероятной угрозе взрыва. На месте работают экстренные службы, правоохранительные органы проводят проверку.

- На данный момент задержек по рейсам нет, рейс №6344 Пулково в 12.05 вылетает согласно расписанию. Все пассажиры, вылетающие рейсами в 13.10 и 14.10 сопровождены в столовую в здании администрации аэропорта. Им предоставляются горячие напитки, - сообщила представитель пресс-службы воздушной гавани Ольга Хабарова.

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