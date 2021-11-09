Из аэропорта "Мурманск" эвакуировали пассажиров из-за угрозы взрыва

Задерживаются ли рейсы из-за сложившейся ситуации - пока не известно. Фото: Эдуард Домбай

Из здания аэропорта "Мурманск" проводится эвакуация людей из-за поступившего сообщения о возможной угрозе взрыва. На месте работают правоохранители, сотрудники МЧС, скорая помощь.

- Все службы отрабатывают ситуацию согласно установленному плану действий при угрозе взрыва, - сообщили в пресс-службе аэропорта "Мурманск".

Задерживаются ли рейсы из-за сложившейся ситуации - пока не известно.

Напомним: последний раз аэровокзал эвакуировали в мае этого года, когда житель Башкирии сообщил о бомбе. К счастью, опасения не оправдались.

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