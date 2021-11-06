В Кольском районе съехал в кювет грузовик MAN

По факту аварии проводится проверка. Фото: ГУ МЧС по МО

Вечером 5 ноября в Кольском районе произошло серьезное ДТП с участием грузовика.

- Около 18.00 на 1326 километре автодороги Р-21 "Кола" водитель грузового автомобиля MAN, двигаясь со стороны Мурманска в сторону Санкт-Петербурга, потерял контроль над управлением машиной и съехал в кювет встречного направления, - сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Мужчина получил повреждения, его доставили в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка.

Стоит помнить, что погода в Мурманской области сейчас не благоволит длительным поездкам - в регионе бушует сильный ветер, идет мокрый снег.

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