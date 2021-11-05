Минюст Мурманской области: вместе с QR-кодом не надо показывать паспорт

Предъявлять паспорт с QR-кодом не надо. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 30 октября в Мурманской области действует система QR-кодов. Северянам уже рассказали, как и где их получить и чем можно заменить.

Также в ЦУР Мурманской области ранее сообщили, что вместе с QR-кодом у жителей Мурманской области могут проверить паспорт. При этом у минюста региона иное разъяснение.

- Предъявлять вместе с QR-кодом паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, не требуется. Перечень документов, являющихся основанием для посещения организаций, доступ в которые ограничен, является исчерпывающим, - сообщили в ведомстве.

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