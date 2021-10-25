QR-код в Мурманской области: для чего нужен, где предъявлять

В кафе с 30 октября жителей и гостей Мурманской области будут пускать по QR-коду. Фото: Иван МАКЕЕВ

С 30 октября в Мурманской области начинает действовать система QR-кодов. Оперштаб региона рассказал, где понадобится их предъявлять.

Речь идет о кинотеатрах (кинозалах), театрах, дворцах (домах) культуры, филармонии, океанариуме, организациях общественного питания, спортивных объектах и сооружениях, расположенных в закрытых помещениях, фитнес-центрах, бассейнах и аквапарках. А также при заселения в гостиницы, хостелы, другие объекты туристической инфраструктуры.

Узнать, как оформить QR-код, можно здесь.

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