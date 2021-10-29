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Здоровье29 октября 2021 14:13

У жителей Мурманской области вместе с QR-кодом могут проверить паспорт

Документ, удостоверяющий личность, нужно будет предъявить по требованию
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Для посещения общественных мест стоит носить с собой паспорт.

Для посещения общественных мест стоит носить с собой паспорт.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 30 октября жителям Мурманской области необходимо иметь QR-код для посещения общественных мест: кинотеатров, культурных заведений, ресторанов и кафе, бассейнов. Получить его можно на "Госуслугах".

В Центре управления регионом сообщили, что QR-код нужно сохранить в телефон или распечатать. Также стоит носить с собой паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Организации могут потребовать его для того, чтобы понять, действительно ли QR-код или его альтернатива принадлежит человеку, который предъявил его.

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