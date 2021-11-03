В Мурманске бездомная собака укусила ребенка

В район Жилстроя регулярно направляются бригады по отлову животных. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Бродячие собаки, которые нападают на людей, вновь дали о себе знать. Так, жительница Мурманска сообщила в соцсетях, что ее ребенка за ногу укусил агрессивный пес, когда тот шел домой и никого не трогал.

- Перед выборами в облдуму жильцы домов на улицах Генералова и Декабристов общались с главой администрации города Евгением Никорой. На повестке дня было озвучено много проблем, и одна из них - это бездомная стая собак, которая проявляет агрессию в отношении людей, - отметила женщина в паблике "Мурманск".

Как сообщили "КП"-Мурманск" в региональном комитете по ветеринарии, в район Жилстроя регулярно направляются бригады по отлову животных. За последнюю неделю там отловили семь собак.

- Заявка на отлов собаки, которая, возможно, покусала ребенка, подана в администрацию города, - уточнили в ведомстве.

Сообщить о нападении бездомных животных жители Мурманска могут в ЕДДС по телефонам: 051 и 400-640.

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