Минкульт: делать ли старейшее каменное здание в Мурманске музеем, решит Минобороны

Подойти к самому старому каменному зданию в Мурманске очень непросто, оно обнесено забором с колючей проволокой. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Многие думают, что самое старое каменное здание в Мурманске - это художественный музей. На самом деле этот статус принадлежит складу на улице Траловой, который построили в 1917 году (музей появился спустя 10 лет).

Сейчас здание склада обнесено забором с колючей проволокой, так как принадлежит Минобороны. "КП"-Мурманск" обратилась в министерство культуры региона, чтобы узнать, может ли старейшее каменное здание города стать музеем. Ведь сейчас его даже рассмотреть нельзя.

- Министерство культуры не может своевольно распоряжаться объектами культурного наследия (ОКН), нам также не дано прав по определению видов использования объектов культурного наследия. Законодательством установлены только отдельные ограничения в отношении использования здания, но этот перечень категорических запретов установлен федеральным законодательством и не подлежит расширительному толкованию. Соответственно, министерство не может своевольным решением определить и обязать собственника каким-либо особенным способом использовать то или иное издание. В частности, здание на улице Траловая принадлежит Министерству обороны Российской Федерации. Если им будет принято решение о создании музея в данном здании, тогда оно может быть переоборудовано под музей, - уточнили в минкульте.

Там же добавили, что владелец ОКН должен бережно относиться к нему и понимать, что он несет большую ответственность перед историей и перед потомками.

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