Как сейчас выглядит самое старое каменное здание в Мурманске

Подойти к самому старому каменному зданию в Мурманске очень непросто, оно обнесено забором с колючей проволокой. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Здание Художественного музея до сих пор называют первым каменным домом в Мурманске. Однако на самом деле старейшая постройка из камня в столице Заполярья находится на улице Траловой. В сети можно найти информацию, что это дом № 9, но на самом деле номер ему не присвоен.

Как рассказал мурманский краевед и историк Дмитрий Коржов, построенное в 1917 году здание (будущий Художественный музей построили в 1927 году) использовали как белогвардейскую тюрьму либо как штаб англичан - союзников по Первой мировой войне.

В последние годы в доме размещался военный склад, а в 2018 году ему присвоили статус объекта культурного наследия.

Только вот посмотреть на него - задача со звездочкой. До сих пор первый каменный дом Мурманска обнесен забором с колючей проволокой, из-за которого можно рассмотреть только крышу и часть второго этажа. С улицы Траловой, в паре десятков метров от судоверфи, можно найти точку, с которой уникальное здание видно чуть лучше, но все равно его хорошо скрывают деревья. А если окольными путями вы проберетесь ближе к постройке (хотя надо учесть, что вокруг много компаний, и, по сути, вы идете через частные территории), то все равно не сможете ничего толком рассмотреть, даже через дыры в заборе.

Зато сейчас дом, которому 104 года, выглядит как новенький: стены, кровля, окна - все в хорошем состоянии. Как там внутри, увы, не посмотреть.

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