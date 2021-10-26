Строительство детского сада в Алакуртти обойдется на 30% дороже

Сроки по сдаче детсада срываются. Фото: минстрой МО

Строительство детского сада на 75 мест в Алакуртти подорожает на 30% из-за роста цен на стройматериалы. Об этом сообщил глава администрации муниципального образования Кандалакшский район Ярослав Шалагин.

- Все те цены, которые были заложены в сметах, в полтора-два, а то и в три раза превышают стоимость. Это касается не только конкретной стройки, на ФОКе - то же самое, да и по другим муниципалитетам ровно такая же история, - рассказал он "АиФ-Мурманск".

Сроки по сдаче детсада срываются. Так, отделка и подключение к инженерным сетям запланированы уже на следующий год.

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