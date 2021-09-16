Минстрой Мурманск области: «Строительство детского сада а Алакуртти ведем в ручном режиме»

И.о. министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Алакуртти в рамках «Нацпроекта» строят детский сад на 75 мест. 15 сентября объект посетили с проверкой представители минстроя Мурманской области. Еще весной стало известно, что работы идут с отставанием от графика.

- Объект находится на постоянном контроле, на сегодняшний момент он в зоне пристального внимания, потому что есть отставание по тому или иному направлению работ. Координация осуществляется в ручном режиме. Главы сельского поселения и Кандалакшского района, минстроя тщательно должны вникать в каждый процесс, вплоть до личных договоренностей с поставщиками. Сейчас риски есть, - сообщил и.о. министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Стройка в Алакуртти стартовала 24 августа 2020 года. Всего в рамках нацпроекта в Мурманской области строят четыре детский сада помимо этого: два в Мурманске, по одному в Мурмашах и Североморске.

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