Минстрой Мурманск области: «Строительство детского сада а Алакуртти ведем в ручном режиме»

И.о. министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Алакуртти в рамках «Нацпроекта» строят детский сад на 75 мест. 15 сентября объект посетили с проверкой представители минстроя Мурманской области. Еще весной стало известно, что работы идут с отставанием от графика.
- Объект находится на постоянном контроле, на сегодняшний момент он в зоне пристального внимания, потому что есть отставание по тому или иному направлению работ. Координация осуществляется в ручном режиме. Главы сельского поселения и Кандалакшского района, минстроя тщательно должны вникать в каждый процесс, вплоть до личных договоренностей с поставщиками. Сейчас риски есть, - сообщил и.о. министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.
Стройка в Алакуртти стартовала 24 августа 2020 года. Всего в рамках нацпроекта в Мурманской области строят четыре детский сада помимо этого: два в Мурманске, по одному в Мурмашах и Североморске.
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