Поджигатель здания правительства Мурманской области мог сделать это из-за выборов

В его отношении возбудили уголовное дело, сейчас северянин находится под домашним арестом. Фото: Скриншот видео

В ночь с 30 сентября на 1 октября 18-летний молодой человек подошел к центральному подъезду здания правительства Мурманской области и бросил во входную группу два коктейля Молотова. После злоумышленник сбежал.

Его задержали спустя неделю. Оказалось, что парень нигде не работает. В его отношении возбудили уголовное дело, сейчас северянин находится под домашним арестом. Также его допрашивают правоохранители.

- По его словам, пойти на преступление поджигателя заставило его недовольство результатами выборов в Мурманскую областную Думу, - пишет "СеверПост".

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