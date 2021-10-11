Задержан возможный поджигатель здания правительства Мурманской области

Мужчина бросил коктейль Молотова в центральный подъезд здания правительства Мурманской области. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

В ночь с 30 сентября по 1 октября к зданию правительства Мурманской области подошел мужчина, достал из пакета бутылку с зажигательной смесью и бросил ее во входную группу второго подъезда.

Злоумышленник быстро убежал, от его действий пострадал охранник, дежуривший в ту ночь. До прибытия экстренных служб он тушил огонь.

Поиски злоумышленника велись почти неделю. Как сообщил источник "КП"-Мурманск" в правоохранительных органах, сейчас мужчину задержали, его допрашивают.

Здание правительства Мурманской области является объектом культурного наследия. Злоумышленнику грозит уголовная статья, тем более, что из-за его действий пострадал человек.

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