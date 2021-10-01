Стали известны подробности нападения на здание правительства Мурманской области с коктейлем Молотова

В отношении злоумышленника могут возбудить уголовное дело.
Фото: Наталья ЛОБАНОВА
В ночь с 30 сентября на 1 октября неизвестный мужчина подбежал с бутылкой зажигательной смеси ко второму подъезду правительства Мурманской области и кинул ее во входную группу.
Как стало известно "КП"-Мурманск" от своего источника, все произошло около часа ночи. Поиски поджигателя длятся до сих пор.
Во время ночного происшествия действительно пострадал охранник, но, к счастью, его травмы не очень серьезные - ожог одной руки.
В отношении злоумышленника могут возбудить уголовное дело.
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