В Мурманске в здание правительства региона бросили коктейль Молотолова, есть пострадавший

Здание правительства Мурманской области сейчас находится на ремонте. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В ночь с 30 сентября на 1 октября неизвестный подбежал к зданию правительства Мурманской области, достал из пакета бутылку с зажигательной смесью и бросил в сторону подъезда. После начавшегося пожара злоумышленник убежал.

Огонь занялся легко: здание правительства, которое относится к числу объектов культурного наследия, сейчас обнесено деревянным ограждением из-за ремонта кровли.

- В двери бросили 2 бутылки с зажигательной смесью. По предварительным данным, пострадал один человек - сотрудник охраны. В это время еще целый ряд чиновников правительства был в своих кабинетах. На месте работает полиция, - сообщил околоправительственный Telegram-канал "Мурманск инсайд".

Действия мужчины попали на камеру видеонаблюдения. Фото: скриншот видео

В Росгвардии рассказали, что поиск неизвестного поджигателя ведется.

- Экипажи переведены на усиленный режим несения службы, около здания Правительства области выставлены наряды вневедомственной охраны, - сообщил руководитель пресс-службы Росгвардии по Мурманской области Павел Харченко.

В Росгвардии рассказали, что поиск неизвестного поджигателя ведется. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Дейсвтия злоумышленника попали на камеры видеонаблюдения, однако лицо мужчины рассмотреть трудно.

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