В 2022 году жителей Мурманской области может ждать мойвенная путина

Помимо мойвы стало больше камбалы морской, камбалы-ерша и пикши. А вот меньше - палтуса черного и окуня-клювача. Фото: Евгения ГУСЕВА

В последний раз мойвенная путина проходила в Мурманской области в 2018 году. Ученые дают прогноз, что вылов народной рыбки может возобновиться в 2022-м. Об этом сообщили по итогам российско-норвежского исследования в Баренцевом море.

- На акватории съемки учтенная биомасса мойвы более чем в 3 раза превышала уровень 2020 года (и в 21 раз уровень 2019 года). Данные показатели позволяют оптимистично рассматривать перспективы промысла мойвы уже в 2022 году. На основании полученных данных, совместная с норвежскими исследователями рабочая группа по оценке запаса мойвы (учитывая итоги объединенных исследований), рекомендовала установить ОДУ этой рыбы на 2022 году в объеме 70 тысяч тонн, 40% из которых придется на долю России, - сообщили в пресс-службе ВНИРО.

Помимо мойвы стало больше камбалы морской, камбалы-ерша и пикши. А вот меньше - палтуса черного и окуня-клювача.

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