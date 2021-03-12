Промысел мойвы в Баренцевом море могут возобновить в 2022 году

В 2022 году свежая мойва может появиться на прилавках магазинов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Уже несколько лет северяне могу лишь с тоской вспоминать зимы, когда в центре Мурманска устраивали праздник мойвы: шла путина, и народная рыбка продавалась по низким ценам - брали ее килограммами.

В последний раз мойвенная путина прошла в 2018 году, тогда российские суда выловили 65 тысяч тонн. А потом ученые наложили табу: запасы рыбы оказались очень маленькими. Человек-то без мойвы проживет, а морские рыбы? Поэтому уже третий год мы без вылова. Но шанс есть.

- С осторожным оптимизмом можно сказать, что путина может возобновиться в 2022 году. По последним данным, запас мойвы находится на уровне среднемноголетнего. В 2022-м можно будет выловить около 50 тысяч тонн, - сообщил на пресс-конференции в "Мурманском вестнике" директор ВНИРО Кирилл Колончин.

Если путину разрешат, то встанет еще один вопрос: а сколько будет стоить килограмм рыбки? Из года в год продавцы пытаются завысить цену на этот дешевый, в общем-то, продукт.

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