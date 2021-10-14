Въезд в природный парк "Териберка" собираются сделать платным в 2022 году

По словам министра, в этом году посещать охраняемую территорию можно бесплатно, а в 2022 году въезд собираются сделать платным. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Сергей Абаринов в прямом эфире в соцсетях рассказал о том, будет ли платным въезд в природный парк "Териберка".

По словам министра, в этом году посещать охраняемую территорию можно бесплатно, а в 2022 году въезд собираются сделать платным. Конкретные суммы пока что не называются. Для жителей Заполярья и туристов они будут различаться.

- Для местных жителей суммы будут скорее всего символические. Деньги пойдут на развитие инфраструктуры ООПТ, его охраны, создания экотроп, - отметил он.

Сейчас для посещения Териберки нужно только разрешение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В природном парке "Териберка" запретили охоту, но разрешили рыбалку. Посетители должны относиться к природе с особым уважением (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru