В природном парке "Териберка" запретили охоту, но разрешили рыбалку

Посещать природный парк можно по правилам. Фото: Олег ФИЛОНОК

13 сентября в правительстве Мурманской области рассказали о создании природного парка Териберка. Посещать его можно по правилам.

- Рыбалка не запрещена, только мы просим соблюдать осторожность и учитывать погодные условия. Охота – запрещена в границах природного парка. Такая мера приведет к увеличению популяции птиц и животных. За пределами природного парка охотиться можно, - рассказал министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Сергей Абаринов.

Напомним: для посещения "Териберки" надо оформлять разрешение, но зато оно пока бесплатное.

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